Türkiye Gazetesi

Almanya’nın O Ses Türkiye'si The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı yarışmadaki performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmada Tan Taşçı’nın Yalan şarkısını seslendiren Zeynep Avcı başarısıyla alkış topladı. Tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran Zeynep Avcı, güçlü sesiyle yarışmaya damga vurdu.

ÜNLÜ ŞARKICI HESABINDAN PAYLAŞTI

Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi. Şarkıcı Tan Taşçı’da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'nın başarısına sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.

Ünlü şarkıcının acı günü: Babasını da aynı sebeple kaybetmişti 4 yıl önce babasını beyin kanaması nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, annesini de aynı sebeple kaybetti. Önal’ın annesi memleketi Osmaniye’de gözyaşları içinde toprağa verildi.