Türkiye Gazetesi

Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ederken, Edebiyat ödülü Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a verildi. Artvin Borçka Belediyesi de Gurnah'ı tebrik etmek isterken büyük hata yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Borçka Belediyesi, Abdulrazak Gurnah'ın görseli yerine ünlü edebiyatçı Morgan Freeman'ı kullandığı paylaşımında "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

TARIK MENGÜÇ’ÜN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Yanlış fotoğraf paylaşmaları kısa sürede gündem olan Borçka Belediyesi, Twitter kullanıcılarının uyarısı üzerine yeni bir paylaşım yaptı. Özür paylaşımını eğlenceli bir dille yapmak isteyen belediye, bu sefer de şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı. Belediye'nin hesabından yeni yapılan paylaşımda, "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tarık Mengüç'ün de hesabı çalındı Şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medya hesaplarının çalındığını ve geri almak için kendisinden 3 Bin TL para talep edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

Tarık Mengüç'ten üzen haber Şarkıcı Tarık Mengüç, instagram hesabından hastanede serum yerken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Tarık Mengüç kutsal topraklarda Survivor 2017'den elenen Tarık Mengüç kutsal topraklara gitti. Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Medine'de çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.