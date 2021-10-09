Türkiye Gazetesi

Televizyonların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine ilginç anlara tanık oldu. Yeni bölümde yarışan yarışmacı 50 bin liralık soruda ters köşe oldu. Söz konusu soruda sorulan, ABD'de en çok nefret edilen kişi ile ilgili doğru cevabı bulamayan yarışmacı, çıkan cevap karşısında şaşkınlık yaşadı.

JOKER DE İŞE YARAMADI

Yarışmanın yayınlanan en son bölümünde, Fatih Altan isimli yarışmacı 30 bin barajına kadar ulaşmayı başardı. Yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Karşısına çıkan "2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?" sorusunu görünce duraksayan yarışmacı, joker hakkını kullanmayı tercih etti.

CEVAP İMİRZALIOĞLU'NU DA ŞAŞIRTTI

Çift joker hakkını kullanan yarışmacı Altan, önce Bill Gates cevabını vererek ilk yanlışını yaptı. Ardından cevabı yanlış çıkınca bu kez de 'Kanye West' seçeneğini tercih eden Altan, yine umduğunu bulamadı. Zira doğlu olan cevabın Justin Bieber olduğu ortaya çıktı. Cevabı gören yarışmacı ve ailesi adeta şaşkına döndü. Sunucu Kenan ,mirzalıoğlu'da şaşkınlığını gizleyemeyerek, bu sonucu beklemediğini söyledi.

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