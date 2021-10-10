Türkiye Gazetesi

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Nihal Yalçın'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı anlarda çok ilginç anlar yaşandı. Yalçın, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" karakteriyle ün kazanan Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti. Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını açık açık belli etti.

Nihal Yalçın konuşmasında şunları söyledi:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle pandemi. Benim için çok kıymetliydi bu kadar uzun bir zaman sonra yaptığım işimin görülmesi, sektördeki bir sürü arkadaşımla yan yana olabilmek, sohbet edebilmek. Bu anlamda gerçekten çok keyifli hissediyorum. Çünkü ülkenin atmosferinde işinizi yapmak ve işiniz hakkında konuşmak bir lükse dönüşüyor. Burada olduğum için çok mutluyum. İşimi yapabildiğim için çok mutluyum. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden tüm film ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten oldukça yoğun kadınla çektik filmi, işin her alanında. Bence o yüzde çok incelikli, çok keyifli bir iş çıktı. Yönetmenime bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım."

Oyuncu konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısımda Karadağlı ödülü Nihal Yalçın’a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizlemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.

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