Türkiye Gazetesi

Eşi Ali Küçükbalçık ile Kadıköy’de bulunan bir kuaföre gelen Kibariye 3 saat boyunca kaynak saç yaptırdıktan sonra 4 bin 200 lira tutarındaki ücreti ödemeden işletmeden ayrıldı.

Ödemeyi alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye’nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık girdi.

Ancak iddialare göre Küçükbalçık da tutarı ödemeyeceklerini belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi. Hayatının şokunu yaşayan işletme sahibi ise ‘dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük’ diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.

İşletme sahibi Kiraz Kıran, Kibariye rahatsız olmasın diye diğer müşterilerin içeri alınmadığını belirtti.

“ÖDEME YAPMAYACAĞIZ DİYEREK TELEFONU SURATIMA KAPATTI”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran, “Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normal müşteriden parayı önceden talep ediyoruz. Kibariye hanımı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak gitti. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey’i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanımı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı” diye konuştu.

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