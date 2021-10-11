Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye, dün akşam 87’inci bölümüyle ekranlara geldi. Eleme oyunlarının yer aldığı bölümde potaya giren 6 yarışmacı, kıyasıya mücadele etti.

KIRMIZI TAKIM 3 OYUN ÜST ÜSTE KAYBETTİ

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, Tahsin'i eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise en fazla oyu alan Azize, ikinci aday oldu. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda yine dokunulmazlığı kazanan Dilara, Mustafa'yı haftanın 3. eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise Pelin, 4. aday oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan Rabia, Burcu'yu 5. eleme adayı yaptı. Haftanın son takım oylamasında ise en çok adı yazılan Dilara, son eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara, ilk oyunda ispir fasulyesiyle en iyi ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Bu turda en iyi yemeği yapan Tahsin, Pelin ve Burcu bir hafta daha MasterChef'te kalmayı başardı.

ELENEN İSİM MUSTAFA OLDU

Son üçe kalan Dilara, Mustafa ve Azize, Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.

MasterChef’te gergin anlar! Somer Sivrioğlu yarışmacıyı azarladı MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Sergen ve Şükrü’nün tartışmasının ardından Somer Şef ile Araz arasında ipler gerildi. Şeflere un bulamadığını söyleyen Araz'ın yanına giden Sivrioğlu, "Biz senin şefiniz. Sürekli bizden malzeme istiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye’de Sergen ve Şükrü birbirine giriyor! Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin bu akşam haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu oynanacak. Yayınlanan fragmanda sinirlenen Şükrü, yapılan yemeği eleştiren Sergen’in üzerine yürüyor. Bir anda tüm yarışmacılar birbirilerine giriyor.

MasterChef’te Azize’nin büyük hatası! Danilo Şef küplere bindi MasterChef Türkiye son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takım yarışmacılarından Azize, yaptığı hatayla geceye damga vurdu. Danilo Şef'in hatayı fark etmesinin ardından Mehmet Yalçınkaya "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.