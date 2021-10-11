Türkiye Gazetesi

Afganistan'da yaşayan 28 yaşındaki aktör Abbas Alizade, 1973 senesinde ölen Çin kökenli Amerikalı oyuncu Bruce Lee’ye olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çekiyor. Uzak Doğu sporları yapan Abbas, eğitimcisinin Taliban tarafından öldürüldüğünü, kendisinin de öldürülebileceğini ifade ederek İngiltere’ye sığınmak istiyor. Etnik Hazaralara mensup olan ve Afganistan'da başkent Kabil’de saklanan Abbas, “İki oğlum ve dört erkek kardeşimle birlikte İngiltere’ye gitmek istiyorum” diyerek yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

İNGİLTERE'DE AKSİYON FİLMLERİNDE OYNAMAK İSTİYOR

Kendisine Jeet Kune Do savunma sanatı ustası ve eski film yıldızı Bruce Lee’yi örnek aldığını belirten Abbas, İngiltere’de aksiyon filmlerinde rol almak istediğini ifade etti. Sosyal medyada egzersiz videoları yayımlayan Abbas, Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirdiği ağustos ayından bu yana antrenman yapamadığını anlattı. Afgan aktör, ülkesinde dört dövüş sanatları filminde oynamasının yanı sıra bir Hollywood filminde küçük bir rol almıştı.

Magazinde ilk kez yılın ailesi ödülü verildi Ekranların güzel oyuncusu Derya Şen Akbacak ve ünlü şef Ayvaz Akbacak, nikah masasına oturduktan bir süre sonra çocukları Toprak Can Akbacak dünyaya geldi.