Türkiye Gazetesi

Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’ye verdiği destekle bilinen oyuncu Nihal Yalçın’a verildi. Törendeki konuşmasına siyaset karıştıran Yalçın’a ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı dakikalarca beklemiş, sonrasında mikrofon başındaki oyuncuya ödülünü uzatmıştı. Tamer Karadağlı’nın bu hareketine “Artık sus mu demek istiyorsunuz?” çıkışında bulunan Nihal Yalçın’ın gergin anları sosyal medyaya damga vurmuştu.

BULDAN VE KAFTANCIOĞLU'NDAN DESTEK

Başta HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü yandaşları Nihal Yalçın’a sosyal medyadan sahip çıkarken, Karadağlı’yı hedef aldı. Tamer Karadağlı’nın milliyetçi duruşundan rahatsız olan CHP’li Kaftancıoğlu, Twitter hesabından “Sorunuzun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan ‘korkak erkek!’ sendromu. Duruşunu bilmem ama zekâ seviyesini belli etti böylelikle:)” diyerek ünlü sanatçıya hakaret etti.

"BENİM DURUŞUM BELLİ OLAN BİR DURUŞ"

Tamer Karadağlı, katıldığı te-levizyon programında haksız yere linç edildiğini dile getirerek ateş püskürdü. HDP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu belli bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Karadağlı, “Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Hanımefendi zaten HDP’yi, Demirtaş’ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan. ‘Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?’ diye sormuşlar. Hanımefendi “Selahattin Demirtaş’a özgürlük” yazmış. Demirtaş ne dedi. ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize askere kurşun sıkan PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan’ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz” diye konuştu.

BAHÇELİ’DEN TELEFON

Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli, Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak teröre karşı duruşundan dolayı tebrik etti ve yanında olduklarını söyledi.