Türkiye Gazetesi

Kadıköy’deki bir kuaförde 4 bin 200 liralık saç yaptırıp borcunu ödemeden ayrılan Kibariye hakkında bir şok iddia da stilistleri İsmail Günüç’ten geldi.

STİLİSTİNE DE 24 BİN LİRA BORCU VARMIŞ

Kibariye'nin borcu olan 24 bin lirayı ödemeden iletişimi kestiği, eşi Ali Küçükbalçık'ın da Günüç'ü 'çete üyesi’ olmakla suçladığı öğrenildi.

İddiaya göre, kuaföre ‘kaynak saç’ borcu olan 4 bin 200 lirayı ödemeyen Kibariye, parayı getireceklerini iddia ederek stilistleri İsmail Günüç’ü kuaför dükkanında rehin bıraktı. İşletme sahipleri de genç adamın kimliğini bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Günler geçmesine rağmen Kibariye tarafından kuaföre herhangi bir ödeme yapılmayınca Günüç’ün kimliği de kuaförde kaldı. Stilist Günüç, Kibariye’nin eşi Küçükbalçık ile iletişime geçerek kimliğini alması gerektiğini ve bu nedenle kuaföre olan borçlarını ödemelerini söyleyince Ali Küçükbalçık tarafından önce ‘çete üyesi’ olmakla suçlandı sonra da telefonları engellendi.

SAHNE ELBİSELERİNİ DİKİYORDU

Olay sonrası Kibariye’den alması gereken 24 bin liralık ödemeyi de alamayan Stilist İsmail Günüç, yaşananlara isyan etti. Çok sayıda sahne elbisesi diktiği, yeri geldiğinde ise kendi cebinden harcama yaparak ayakkabı ve takı aldığı Kibariye’nin kendisine olan 24 bin liralık ödemeyi yapmasını istedi.

“ÇETE ÜYESİ OLMAKLA SUÇLADI, 24 BİN LİRAMI ÖDEMEDİ”

Mağdur edildiğini belirten İsmail Günüç, “Kibariye Hanım ve eşi Ali Bey, kaynak saç parasını ödemediği için işletme sahiplerine kimliğimi bırakmak zorunda kaldım. Kimliğimi alabilmek için Ali Küçükbalçık’a kuaföre ödeme yapması için yazdım. Karşılığında ise kendisi beni çetecilikle suçladı. Sonrasında da numaramı engelledi. 24 bin lira alacağım var. Toplam 12 tane kostüm verdim. Ayrıca 4 çift ayakkabı alındı. Ben bunları cebimden ödedim. Takılarına kadar her şeyi ben hazırlayıp yolladım. Ben bu konuyu gündeme getirmeyecektim ama beni ‘çete üyesi’ olmakla suçlaması beni çıldırttı. Ben 3 tane çocuk büyütüyorum. Bana bu kelimeleri kullanamaz. Ben alın teriyle para kazanıyorum. Bana olan borçlarını ödemelerini istiyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim” diye konuştu.

Kibariye hakkında şok iddia! 4 bin 200 liralık faturayı ödemedi Kadıköy’de bir kuaförde saçlarına kaynak yaptıran şarkıcı Kibariye’nin, işlem sonrası ödeme yapmadan ayrıldığı iddia edildi. Ödeme için Kibariye’nin eşini arayan işletme sahibi, aldığı cevapla şaşkına döndü.

Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi Önceki akşam İstanbul'da konser veren Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden evini sattığı yönündeki iddiaları duyunca sert çıkıştı.