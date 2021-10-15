Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, çocuklarının annesi olan Georgina Rodriguez'e hediye olarak mücevherlerini taşıyabilmesi için özel bir çanta aldı.

124 BİN EURO DEĞERİNDE

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e mücevherlerini taşıyabilmesi için özel bir çanta aldı. Büyük mücevher çantasının değeri ise tam 124 bin euro.

“HALEN ŞAŞKINIM”

Georgina bu hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve duygulandı. Sosyal medyadan Ronaldo'da duygusal bir mesajla teşekkür etti. İspanyol model kişisel Instagram adresinden Ronaldo'yu etiketleyerek, "Halen şaşkınım" notu paylaştı.

ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Malle Vendôme mücevher kutusu, ünlü firmanın en lüks parçalarından biri. Bu parça markanın, Parisli kuyumcuların merkez üssü olan ünlü Place Vendôme'deki mağaza açılışına özel olarak tasarlandı. Portekizli yıldızın hediyesi, 140 cm yüksekliğe ulaşan boyutları ile mücevher saklamak için sekiz çekmece, kolyeler için bir büst, çıkarılabilir bir ayna ve yüzük kutusu içeriyor.

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