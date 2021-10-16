Türkiye Gazetesi

İnşaattan evine dönerken metroda kitap okuduğu esnada bir sosyal medya kullancısı tarafından, "izban kekosu" şeklinde paylaşılan ve 2 sene sonra kitap çıkararak, paylaşım sahibini utandıtan Ali Uçar, Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı. Uçar 2 bin liralık ödülle yarışmadan ayrıldı.

"İZBAN KEKOSU" DEMİŞTİ

Türkiye Ali Uçar ismini ilk olarak 2015 yılında duydu. İnşaattaki işinden eve dönerken metroda kitap okuyan Uçar'ın fotoğrafını gizlice çeken bir vatandaş, sosyal medyadan "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım" notuyla paylaşmıştı. Yapılan bu paylaşım büyük tepki çekmiş ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Ali Uçar'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti.

ÇIKARDIĞI KİTAPLA EN GÜZEL CEVABI VERDİ

Ali Uçar, bu olaydan yaklaşık 2 yıl sonra, 'Kitap Dokununca Yüreğe' isimli bir roman çıkaran Ali Uçar, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

2 BİN TL KAZANDI

Uçar, yarışmada ikinci baraj sorusuna kadar gelip 10 bin TL'lik ödül kazandı. "MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?" sorusuna yanlış cevabı veren Ali Uçar, 2 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

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