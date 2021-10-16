Türkiye Gazetesi

Konser için Bülent Ersoy’la birlikte Kıbrıs’a giden orkestra üyeleri, otelin verdiği PCR testinin sahte çıkmasıyla haklarında işlem başlatılmıştı. Haklarında işlem başlatılan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

“ONLARI KURTARMAK İÇİN TÜM SERVETİMİ HARCAYACAĞIM”

Ekibinin tutuklanmasıyla adeta şoke olan Bülent Ersoy ise yaptığı açıklamada oteli ve testi veren doktoru suçlayarak isyan etti. Ekibi için elinden geleni yapacağını söyleyen Ersoy, "Onları kurtarmak için tüm servetimi harcayacağım" demişti.

AİLELERİNE 5 BİN TL GÖNDERDİ

Ancak adliye çıkışı görüntülenen orkestra üyeleri, Bülent Ersoy'u suçlayarak "Hayatımızı mahvettin" dedi. Ekibinin tepkisinin ardından Ersoy, aileler için harekete geçti. Bülent Ersoy'un orkestrasının Türkiye'deki ailelerine 5 bin TL'lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin para değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.

Bülent Ersoy’un acı günü! Babasını kaybetti Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’dan kötü haber. Diva’nın geçtiğimiz ay evinde düştüğü için hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diva'nın annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz sene kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Servetimi harcayacağım demişti! Bülent Ersoy’un orkestrası öfke kustu Bülent Ersoy’un orkestra ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahte PCR testi verdikleri için tutuklanmıştı. 1 ay hapis cezası alan orkestraya Diva’dan "Onları kurtarmak için servetimi harcayacağım" mesajı gelmişti. Orkestra ekibi ise sanatçıyı suçlayarak "Hayatımızı mahvettin. Bunun ahı çıkacak" diyerek öfke kustu.

Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki gerilim artıyor! Mustafa keser ve Bülent Ersoy’un sunduğu ‘Benzemez Kimse Bize’ programı şaşırtan bir kararla sonlandırılmıştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, programın sona ermesinin nedeni olarak Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumlarını sebep göstermişti. Ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi. Keser, , "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay çıkaracak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.