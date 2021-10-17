Türkiye Gazetesi

Ümit Karan’ın arkadaşı olan Ender S. isimli şahıs, geçtiğimiz yıllarda bir medya grubuyla irtibata geçip broker'lığa başladığını ve Ümit Karan’ın kendisine yatırım yapması durumda yüzde elli kazanç sağlayacağını söyledi.

1 MİLYON 700 BİN LİRALIK ÖDEME YAPTI

Arkadaşlarının bu sözlerine inanan Karan kardeşler, toplamda 1 milyon 700 bin liralık bir ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra iki kardeş, çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Aradan aylar geçmesine rağmen Ender S., yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.

AYNI OLAYDAN 7 KİŞİ MAĞDUR

Karan kardeşler ve diğer arkadaşlarına paralarını iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Karan kardeşler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktör ve kardeşinin yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma sürüyor.

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