Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanı yaşanan yeni bölümde, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

MAVİ TAKIM ÜST ÜSTE MAĞLUBİYET ALDI

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı olmuş ve kırmızı takım kaptanı Sergen'i seçmişti. Kaptanlık oyunu sonrasında altı yarışmacının davranışları şefleri rahatsız etmiş ve onlara bir ceza oyunu oynatmıştı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 2. eleme adayı olarak Rabia'yı gösterdi. Konseyde en çok oyu alan Eren ise 3. eleme adayı oldu.

7’NCİ ELEME ADAYI OLDU

İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i 4. eleme adayı yaptı. Konseydeki oylamada Azize ile Burcu'nun isimleri aynı sayıda yazıldı. Kaptan Tahsin, Burcu'yu 5. eleme adayı olarak gösterdi. Son dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara oldu. Dilara ise Ateş'i 6. eleme adayı yaptı. Takımdaki oylamada adı en fazla yazılan Milhan, haftanın 7’nci eleme adayı oldu.

EN LEZZETLİ YEMEĞİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün sumak olduğu özgün bir yemek yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda en lezzetli yemekleri yapan Eren, Burcu, Ateş ve Pelin, bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İkinci tura kalan Milhan, Rabia ve Mert ise, Danilo Zanna'nın tarifiyle kuzu incik yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı Milhan oldu. 19 yaşındaki genç yarışmacı Milhan elendikten sonra gözyaşlarına boğulurken şefler de duygusal anlar yaşadı. Milhan'ı kendi çocuğu gibi gören şefler, sarılarak teselli etmeye çalıştı.

MasterChef Türkiye’de bir ilk! Kırmızı takım rakibini farklı geçti Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye’de bir ilk yaşandı. İkinci dokunulmazlık heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye’de en iyi döner yapmak için mücadele eden kırmızı takım, rakibini 5-0 yendi.

MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Elemeye kalan Mustafa, Azize, Dilara, Tahsin, Pelin ve Burcu, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda ise MasterChef hayallerine veda eden isim Mustafa oldu.

MasterChef’te gergin anlar! Somer Sivrioğlu yarışmacıyı azarladı MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Sergen ve Şükrü’nün tartışmasının ardından Somer Şef ile Araz arasında ipler gerildi. Şeflere un bulamadığını söyleyen Araz'ın yanına giden Sivrioğlu, "Biz senin şefiniz. Sürekli bizden malzeme istiyorsun" diyerek tepki gösterdi.