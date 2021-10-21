Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye 2020’nin yarışmacılarından olan Burcu Acarsoy, nişanlısı Uğur Altun tarafından aldatıldığını söylemişti. Yarışmadan elendikten sonra durumu yanlış anladığını belirten Acarsoy, geçen sene Uğur Altun ile nikah masasına oturmuştu.

ANNE OLDU

MasterChef Duygu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hamile olduğunun müjdesini vermişti. Duygu Acarsoy'un eylül ayında bebeğini kucağına aldığı öğrenildi. Annelik heyecanı yaşayan ünlü isim, sosyal medya hesabından da sık sık bebeğiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

“İYİ Kİ DOĞURMUŞUM SENİ”

Kızına Mila adını veren Acarsoy, Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda "İyi ki doğurmuşum seni. Bana bu tarifi olmayan duyguyu yaşattığın için, hayatıma hayatımıza kocaman güzellik kattığın için teşekkür ederim sana bal kızım. Her şey sizinle güzel" ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye’ye veda eden Milhan gözyaşlarını tutamadı! MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı nefes kesti. Bu haftanın eleme adayları olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan, elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda is yarışmaya veda eden Milhan oldu. Gözyaşlarını tutamayan yarışmacıya şefler, sarılarak teselli etti.

MasterChef Türkiye’de bir ilk! Kırmızı takım rakibini farklı geçti Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye’de bir ilk yaşandı. İkinci dokunulmazlık heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye’de en iyi döner yapmak için mücadele eden kırmızı takım, rakibini 5-0 yendi.

MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Elemeye kalan Mustafa, Azize, Dilara, Tahsin, Pelin ve Burcu, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda ise MasterChef hayallerine veda eden isim Mustafa oldu.