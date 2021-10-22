Türkiye Gazetesi

ABD'li milyarder Bill Gates, "Lana" isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne geçti. Buraya üst kapıdan giriş yapan Gates'in araçtan indiği sırada şapka ve maske taktığı görüldü. Yakın korumaları gazetecilerin görüntü almasına engel oldu.

ONUN İÇİN IŞIKLAR AÇILDI

Efes'i gezmek için daha önce rezervasyon yaptıran Gates'in ziyareti sırasında antik kentteki ışıklar açıldı. Antik kenti gezerken şapkasını ve maskesini çıkaran Gates, yanındaki rehberden antik kent hakkında bilgi aldı. Saat 18.50 civarında Efes Antik Kenti'ne giriş yapan Gates ve yanındakiler, yaklaşık 2 saat sonra antik kentin alt kapısından çıktı.

GATES GELECEK DİYE BAKIM YAPILMIŞ

Efes Antik Kenti'ndeki ışıklandırma için teknik ekibin bir gün önce bakım çalışması ve deneme yaptığı öğrenildi.

Kuşadası açıklarına demirleyen Cayman bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki üç katlı yat Lana'nın içinde misafir ve mürettebat için çok sayıda kabin, jakuzi, spor salonu, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları bulunduğu bildirildi.

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