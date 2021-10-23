Türkiye Gazetesi

2006 yılından bu yana ekranlardan evlerimizi konuk olan ve Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Söz konusu kriz, set çalışanalrının bu sezon hiç para alamamalarından kaynaklanıyor. Yaşanan gelişmeler üzerine oyuncuların duruma tepki olarak sete çıkmayacakları öğrenildi.

SİGORTALAR HENÜZ YATIRLIMYA BAŞLANDI

Medyaradar'da yer alan habere göre; oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı ortaya çıktı. 24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları daha yeni bir tarihte, 20 Ekim'de yapıldı.

Arka Sokaklar'da büyük maaş krizi! Efsane dizinin oyuncuları sete çıkmama kararı aldı

SETE ÇIKMAYACAKLAR

8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşanan bu mağduriyetin ardından sonunda bıçak kemiğe dayandı. Arka Sokaklar'ın Total grubunda yine birinci olduğu gün yani dün, ekip hak ettikleri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı aldı.

3 HAFTA DAHA ÖDEME YOK

Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık alacakların üç hafta sonra yapılacağı açıklandı. Bu kararla birlikte reytinglerde zirveyi elden bırakmayan Arka Sokaklar, çalışanlarını adeta 3 hafta daha bedelsiz çalıştıracak.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a iki yeni isim 2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanan ve seyircinin sevgilisi haline gelen Arka Sokaklar'da birçok ismin diziden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Müjdeli haber geldi. Diziye Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş katıldı.

Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni oyuncu dahil oldu Kanal D’nin 2006 yılından beri ilgiyle izlenen, senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna üç yeni isim daha katılıyor.

Arka Sokaklar’ın ‘Rıza Baba’sı karakolluk oldu Kanal D ekranlarında yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'da Emniyet Amiri ‘Rıza Soylu’yu canlandıran Zafer Ergin karakolluk oldu.