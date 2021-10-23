Türkiye Gazetesi

Ekvador, milli sporcusunun sokak ortasında cinayete uğramasının şokunu yaşıyor. 32 yaşındaki madalyalı atlet Alex Quinonez, kısa mesafe koşucuydu.

CADDE ORTASINDA SİLAHLA VURULDU

Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Alex Quinonez'in Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

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