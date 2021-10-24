Türkiye Gazetesi

Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı gibi dizilerle tanınan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan’dan kötü haber geldi.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ayberk Pekcan, yapılan tetkikler sonrasında kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını söyledi.

“AKCİĞER KANSERİ OLMUŞUM”

Usta oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla." açıklamasında bulundu.

Ayberk Pekcan

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