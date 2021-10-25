Sanatçı Musa Eroğlu’nun eşi Fatma Eroğlu'ndan acı haber geldi. Fatma Eroğlu hayatını kaybetti.
Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Musa Eroğlu’nun eşi Fatma Eroğlu, 75 yaşında vefat etti. Merhume, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu. Fatma Eroğlu, yarın Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
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