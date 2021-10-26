Türkiye Gazetesi

Uzun süre Fenerbahçe forması giydikten sonra kiralık olarak Premier Lig ekibi Watford'un yolunu tutan milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

6 AYLIK HAMİLE

Mart ayında Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, mutlu haberi sosyal medya hesabından verdi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp "Sürpriz" notunu düştü. 6 aylık hamile olduğunu açıklayan Rojin'in paylaşımını Ozan Tufan da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

NİKAH ŞAHİTLERİ KOÇ VE BELÖZOĞLU OLMUŞTU

Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftinin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapmıştı. 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu.

Ozan Tufan İngiltere’deki İlk maçına çıktı! Performansıyla tam not aldı Fenerbahçe’den Watford’da transfer olan Ozan Tufan, ilk maçına çıktı. Milli futbolcu, Stoke City'yle oynanan Lig Kupası 3. tur maçında performansıyla geceye damga vurdu. Teknik heyetten tam not olan Tufan, yüzde 80.8 pas isabeti, rakip yarı alanda da yüzde 72.7 pas isabeti yakaladı. Ozan verdiği kilolarla da dikkatleri üstüne çekti.

Watford'un hocası Munoz Ozan Tufan’ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, hocasından tam not aldı. Lig Kupası 3’ncü Tur maçında Watford ile Stoke City'ye karşı karşıya gelirken, sahada Ozan Tufan’da yer alacak. Takımın hocası Munoz, "Ozan kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Şutları harika. Maçta çok iyi işler yapacak" dedi.