Türkiye Gazetesi

Alec Baldwin’in kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü filmde silahlardan sorumlu olarak görev yapan Gutierrez-Reed, perşembe günü yaşanan trajik olay sonrasında, santa Fe şehrinden kaçarak Arizona’da Bullhead City şehrindeki evine geldiği öğrenilmişti. Haber sitesi Daily Mail'in fotoğrafçıları, söz konusu kadını evinin önünde telefonla konuşurken gördü ve fotoğrafladı.

TABANCAYI BALDWİN'E O VERMİŞ

Gutierrez-Reed, sorulara cevap vermedi ve hemen içeriye girdi. Daily Mail’in polisten elde ettiği ifadelere göre ölüme yol açan Colt marka tabanca Gutierrez-Reed tarafından masaya bırakılan üç tabancadan biriydi. İngiliz yönetmen yardımcısı Dave Halls, içinde gerçek mermiler olduğunu bilmeden, güvenli olduğunu belirterek tabancayı Baldwin'e vermiş.

Alec Baldwin, kazara öldürdüğü yönetmenin eşiyle kucaklaştı ABD'de film çekimi sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren ünlü oyuncu Alec Baldwin tüm projelerini bırakarak, kendi dünyasına kapandı. Otel çıkışında görüntülenen Baldwin'in öldürdüğü yörüntü yönetmeninin kocası ile kucaklaştı.

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmenini öldürdü Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kaza sonrası basına sızan görüntülerde, polis sorgusu devam eden Baldwin'in ağladığı ve oldukça perişan olduğu görüldü.