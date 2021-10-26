Hollywood'un ünlü oyuncularından Jim Carrey, yazar Dana Vachon'la birlikte "Anılar ve Yanılsamalar" adlı bir roman yazdı. Carrey kitapta, hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikâyesini anlattı. Eserin Türkçe çevirisini Aslı Perker üstlendi. Carrey'nin yarı otobiyografik romanı, Epsilon Yayınevi etiketiyle okurların beğenisine sunuluyor. Jim Carrey, "The Truman Show", "Maske", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Salak ile Avanak" gibi unutulmaz filmleriyle tanınıyor.
Ünlü oyuncu Jim Carrey'nin kız arkadaşı intihar etti ABD'li ünlü aktör Jim Carrey'nin (53) kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Cathriona White (28) intihar etti.
Jim Carrey'den ADB'ye büyük tepki! Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey sosyal medya hesabından Yemen'de yapılan saldırılara tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Jim Carrey'nin hayatı roman oldu
Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı. Carrey'nin "Anılar ve Yanılsamalar" kitabı Türkiye'de de satışa sunuluyor.
Hollywood'un ünlü oyuncularından Jim Carrey, yazar Dana Vachon'la birlikte "Anılar ve Yanılsamalar" adlı bir roman yazdı. Carrey kitapta, hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikâyesini anlattı. Eserin Türkçe çevirisini Aslı Perker üstlendi. Carrey'nin yarı otobiyografik romanı, Epsilon Yayınevi etiketiyle okurların beğenisine sunuluyor. Jim Carrey, "The Truman Show", "Maske", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Salak ile Avanak" gibi unutulmaz filmleriyle tanınıyor.
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