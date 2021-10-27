Türkiye Gazetesi

ABD'nin en zengin isimlerinin başında gelen ve Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, yatıyla çıktığı mavi turda rotasını Muğla Fethiye'ye çevirdi. Görkemli yatıyla Fethiye denizine demir atan Gates'in burada ne kadar kalacağı bilinmiyor.

YATIN İÇİNDE YOK YOK!

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

Bill Gates Bodrum Kalesi’ni gezdi Dünyanın sayılı zenginlerinden teknoloji şirketi Microsoft’un kurucu Bill Gates Türkiye turuna devam ediyor. Lüks yatı Lana ile Bodrum’a demir atan Gates, tarihi kaleyi karış karış gezdi.

Bill Gates için Efes'in ışıkları yandı Dünyanın en zenginleri arasında yer alan teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Efes Antik Kenti'nde görüntülendi.

Bill Gates’e müslüman damat Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, Mısırlı Nayel Nassar ile dünya evine girdi.