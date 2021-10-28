Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa sekiz yaşına girdi. Kızının doğum gününü kutlayan Ilıcalı, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

“ABLALARINI ÖRNEK AL”

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Ancak ünlü televizyoncunun son cümlesi takipçilerinin aklına başka bir şeyi getirdi.

TAKİPÇİLERİNDEN ŞEYMA YORUMU

Yorumu gören birçok sosyal medya kullanıcısı Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na göndermede bulunduğunu iddia etti. Çoğu takipçi "Anneni örnek alma diyor" tarzında yorumlar yaptı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına gelen yorumlar;

Acun Ilıcalı’dan Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj Başakşehir’de teknik adamlık koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu’na Acun Ilıcalı’dan duygusal mesaj geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “"Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Futbolcuyken yazdığın tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" mesajıyla arkadaşına destek oldu.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Hadise’nin yerine Oğuzhan Koç’a teklif götürüldü Yeni sezonla birlikte ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda değişiklikler yapılacak. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile görüşmelere başladığını açıkladı.