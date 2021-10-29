Türkiye Gazetesi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sahnelere dönmesiyle birlikte yoğunlaşan iş temposu nedeniye genel müdürüne yardımcı olacak bir asistan için sosyal medyadan numara paylaşıp ilan verdi. Tatlıses'in ilanda yazdığı "eli yüzü düzgün" talebi görenleri şaşırttı.

"ELİ AYAĞI DÜZGÜN TAHSİLLİ BİR BAYAN ARIYORUM"

Yaşadığı silahlı saldırı sonrası ölümden dönen ve uzun yıllar tedavi gördükten sonra iyileşen İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konserlerine tekrar start verdi. Yoğun tempoda işleri hafifletmek için yeni bir çalışan arayan Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı. İbrahim Tatlıses paylaşımına," Genel müdürüm Şule Hanım'a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum" yazdı.

"BİZ İŞ VERMEK İSTİYORUZ, ARAYIP ÇENE ÇALIYORLAR"

Kısa bir süre sonra bu tweet'i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweetinde, "Biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, ben de iptal ettim" ifadelerine yer verdi.

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