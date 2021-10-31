Türkiye Gazetesi

Bülent Ersoy'un orkestrası bir süredir Kıbrıs'ta sahte PCR testi sonucu vermeleri sebebiyle tutuklu bulunuyordu. O süreç içerisinde sık sık üzüntüsünü belli eden ve orkestrasının oradan dönmesi için her türlü imkanı seferber ettiğini söyleyen Bülent Ersoy, müzisyenlerden birinin canlı yayında yardım etmediği yönünde sarf ettiği sözleri nedeniyle adeta deliye dönüp öfke kustu.

BEDDUA ETTİ

Orkestra üyelerinden davulcu Ahmet İzgi'nin, Ersoy'un kendilerine maddi ve manevi destek vermediğini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Diva, sinirlerine hakim olamadı. Eski iş arkadaşına öfke kusan sanatçı, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz" dedi.

Bülent Ersoy, sahte PCR testi yüzünden cezaevine girip çıkan eski orkestra üyesiyle canlı yayında birbirine girdi

"BAKALIM SİZ ŞİMDİ İŞ BULABİLECEK MİSİNİZ?"

İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine iyice sinirlenen Diva, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy’dan yeni hamle! Tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Kıbrıs’ta konser vermeden önce sahte PCR testinden dolayı orkestra ekibi tutuklanan Bülent Ersoy, harekete geçti. Ersoy, "Onları kurtarmak için tüm servetimi harcayacağım" dediği ekibinin ailelerine 5'er bin TL gönderdi. Daha öncesinde de tutuklanan orkestra ekibi ekip "Hayatımızı mahvettin" diyerek şarkıcıya tepki göstermişti.

Bülent Ersoy’un acı günü! Babasını kaybetti Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’dan kötü haber. Diva’nın geçtiğimiz ay evinde düştüğü için hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diva'nın annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz sene kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Servetimi harcayacağım demişti! Bülent Ersoy’un orkestrası öfke kustu Bülent Ersoy’un orkestra ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahte PCR testi verdikleri için tutuklanmıştı. 1 ay hapis cezası alan orkestraya Diva’dan "Onları kurtarmak için servetimi harcayacağım" mesajı gelmişti. Orkestra ekibi ise sanatçıyı suçlayarak "Hayatımızı mahvettin. Bunun ahı çıkacak" diyerek öfke kustu.