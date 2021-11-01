Türkiye Gazetesi

Bir dönemin popüler dizisi olan Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazanan aynı zamanda Kırmızı Oda’da rol alan başarılı oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu.

“AKCİĞER KANSERİYDİ”

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu, başarılı performanslarıyla her daim adından söz ettirdi. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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