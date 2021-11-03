Türkiye Gazetesi

Sevilen oyuncu Bergüzar Korel Ergenç, 2 çocuğun ardından üçüncü kez annelik sevinci yaşadı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'le mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel, yeni doğan kızına Leyla adını verdiklerini açıkladı.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Oğulları Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin 3. bebekleri bugün dünyaya geldi. Ünlü isimler, kızlarına Leyla adını verdi.

Maslak'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç'e oğulları Ali ve Han da eşlik etti.

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