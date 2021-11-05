Türkiye Gazetesi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nusret Gökçe, Yunanistan'ın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir restoran açtı. Gökçe, bu sefer verdiği iş ilanıyla gündeme geldi.

İŞ İLANI VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda Nusret'in mekanına giden müşterilerin Twitter, Reddit gibi internet sitelerinde ödedikleri hesaba tepki göstermeleriyle gündem olan Gökçe, yeni mekanı için iş ilanı verdi.

SAATLİK 157 TL ÖDEYECEK

The Sun'da yer alan habere göre, Gökçe verdiği iş ilanında restoranında çalışacak olan şefe saatlik ücret ödeyeceğini belirtti. Nusret, işe alacağı şefe saatte 12 sterlin yani 157 TL ödeyecek. Bunun yanı sıra işe alınan şef, bahşiş sistemi üzerinden de para kazanacak.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Mekanlarındaki fiyat politikasıyla eleştirilen Nusret Gökçe'nin işe alacağı şefe vereceği ücret sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şefin, menüsünde yer alan bir patates püresi fiyatına işçi araması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Nusret Gökçe’nin son paylaşımı da olay oldu Her çektiği video ile tepkilerin hedefi haline gelen, saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe yine eleştiri yağmuruna tutuldu.

‘Sosyete Kasabı’ Nusret Gökçe’ye soruşturma Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada üne kavuşan Nusret Gökçe'nin bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı bir video başına iş açtı.

Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki yağdı Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki geldi. Gökçe’ye “Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç, yiyen var yiyemeyen var" şeklinde yorumlar yağdı.