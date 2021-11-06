Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yöresel Günler' etkinlikleri oldukça renkli başladı. Misafirlere çeşitli ikramlarda bulunulan gecede önce sahneye Rumeli Halk Oyunları ekibi çıktı. Ardından Rumelinin tanınmış isimleri Arif Şentürk ve Ramazan Günay, sahneye birlikte el ele çıkarak türkü söylemeye başladı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İki isim sahnede türkü söylerken bir anda yere yığılan Rumelili sanatçı Ramazan Günay'ın yardımına görevliler ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy koştu. Kalp krizi geçirdiği fark edilen sanatçıya kalp masajı yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un talimatıyla gece iptal edildi. Tüm Rumeliler Dernek Başkanı Mehmet Ali Vatansever, Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte alandan ayrılarak hastaneye gitti. Başkan Arısoy ve Dernek başkanı Vatansever hastane önünde sanatçının yakılanlarına taziyelerini iletti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, MEKANI CENNET OLSUN"

Ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Çok güzel bir geceyi birlikte yaşıyorduk. Gecede adeta izdiham, sahnede iki usta vardı. Türkleriyle bizleri Rumeliye Balkanlara götürüyorlardı. Bir anda sahne buz kesti. Ramazan Ağabeyimiz kalp krizi geçidi. Tüm müdahalelere rağmen Ramazan Ağabeyimiz kurtarılmadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

RAMAZAN GÜNAY KİMDİR?

Ramazan Günay, 1950 yılında dünyaya geldi. 55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. 71 yaşında hayatını kaybeden Günay'ın cenazesi Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

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