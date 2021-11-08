Türkiye Gazetesi

Dün 107’nci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı. Elemeye kalan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan bir hafta daha yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

ELEME ADAYLARININ İSİMLERİ SÖYLENDİ

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, potaya Pelin'i gönderdi. Yapılan konseyde ise haftanın ikinci eleme adayı Emre oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi. Konseyde en çok adı yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda bireyselliği kazanan Azize Mert'in adını verdi. Yapılan son oylamada ise Hasan 6. eleme adayı oldu.

DİLARA VE HASAN EN LEZZETLİ YEMEĞİ YAPTI

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan ilk turda şeflerin verdiği çilek ile en lezzetli yemeği yapmayı çalıştı. İlk turu başarıyla tamamlayan Dilara ve Hasan yarışmada bir hafta daha kalmayı garantiledi.

BÜYÜK HATA YAPTI

Hasan'ın hazırladığı ürünü farkında olmadan kullanan Burcu'nun yemeği ise tadılmadı. Hatası yüzünden gözyaşlarına hakim olamayan Burcu, Pelin, Emre ve Mert ikinci turda Danilo Zanna'nın imza yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Emre oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mehmet Yalçınkaya'nın "Seni ilk beş yarışmacı arasında görüyordum" dediği Emre ise elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oldu! MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacısı Duygu Acarsoy, ilk bebeğini dünyaya getirerek anne oldu. Yarışmadayken nişanlısı tarafından aldatıldığını söyleyen Duygu Acarsoy, elendikten sonra durumu yanlış anladığını belirterek kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu.

MasterChef Türkiye’ye veda eden Milhan gözyaşlarını tutamadı! MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı nefes kesti. Bu haftanın eleme adayları olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan, elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda is yarışmaya veda eden Milhan oldu. Gözyaşlarını tutamayan yarışmacıya şefler, sarılarak teselli etti.

MasterChef Türkiye’de bir ilk! Kırmızı takım rakibini farklı geçti Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye’de bir ilk yaşandı. İkinci dokunulmazlık heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye’de en iyi döner yapmak için mücadele eden kırmızı takım, rakibini 5-0 yendi.