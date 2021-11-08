Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) izleyicileri 200’üncü bölümde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Akşam ani bir kararla dizi yayından kaldırıldı. Kanal ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dizi son bölümü yayınlanmadan yayından kaldırılarak seyircilerini hayal kırıklığına uğrattı.

EDHO HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Dizideki Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, dizinin yayından kaldırılmasıyla reklam yüzü olduğu marka ile çekimlere başladı. Kaynarca çekim arasında gazetecilere EDHO hakkında açıklamalarda bulundu. Dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kaynarca "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu, belli olmaz." cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Kaynarca dizinin yayından kaldırılmasının ardından sosyal medyadan duygusal bir paylaşım paylaşmıştı. Set arkadaşlarına teşekkür ederek başarı dileyen Kaynarca, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma... Son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın."

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