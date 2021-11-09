Rize’de inşatta çalışan 38 yaşındaki Aşkın Dışkaya, elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İNŞAAT SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi. Öte yandan inşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Ölüm haberini alan sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.
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