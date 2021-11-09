Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Mexico eyaletinde geçen ay Rust (Pas) filminin çekimlerinde kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren ünlü aktör Alec Baldwin, ateşli silah kullanılacak film ve televizyon setlerinde polisin görev yapması çağrısında bulundu. Baldwin, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “İster sahte ister gerçek olsun, silah kullanılacak her film ve televizyon setinde bir polis memuru olmalı. Yapımcılar tarafından tutulan polis, silahların güvenliğini denetlemeli” ifadesini kullandı.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Baldwin’in çekim provalarında kullandığı tabancada gerçek mermilerin olduğu ortaya çıkmıştı. Olayda Hutchins hayatını kaybederken yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis tarafından hazırlanan ifadede, yardımcı yönetmen Dave Halls’un tabancayı “güvenli” olduğunu ifade ederek aktöre verdiği, Baldwin’in de kontrol etmeden tabancayı kullandığı belirtiliyor.

Alec Baldwin’den ailesiyle Cadılar Bayramı pozu tepki çekti Rust (Pas) filminin çekim provalarında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i (42) öldüren ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı’nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı. Film setindeki trajik olay sonrası Hilaria Baldwin'in paylaşımı tepki çekti.

Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı ABD'de, "Rust" isimli filmin çekimleri esnasında yaşanan kazanın yankıları sürüyor. aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.

Alec Baldwin soruşturmasında Savcı ilk kez açıklama yaptı: Sette fazla miktarda mermi bulunuyor Alec Baldwin’in film setinde yönetmen Halyna Hutchins’i öldürmesi dünya gündemine oturdu...Bölge Savcısı olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı.