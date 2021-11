Türkiye Gazetesi

Ekranlarda ‘Neler Oluyor Hayatta’ programını sunan Hakan Ural, koronavirüse yakalanmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak duran Ural'ın durumunun ağırlaştığı hatta yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Ekip arkadaşı Nur Tuğba ise bugünkü canlı yayınında partnerinin sağlık durumundan bahsetti.

“SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ”

Hakan Ural'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü iddiasını yalanlayan Nur Tuğba, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" şeklinde konuştu.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Bu gelişmenin ardından Hakan Ural'a yapılan yeni PCR testi pozitif çıktı. Ural, tedavisine hastanede devam edilmeye başlandı.

