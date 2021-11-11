Türkiye Gazetesi

Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demek Akbağ, Tarkan’ın da aralarında bulunduğu birçok ismin kıyafetlerini tasarlayan modacı Bahar Korçan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kanser ile verdiği mücadeleyi kaybeden Bahar Korçan’ın ölüm haberi arkadaşlarını yasa boğarken sosyal medyadan çok sayıda baş sağlığı mesajları yayınlandı.







Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter sayfasında "Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun" notunu paylaştı.



Yıllık rutin kontrollerinde sorunla karşılaşmayan ancak kontrolün üç ay sonrasında rahatsızlanarak doktora giden Bahar Korçan’a 2017 yılında Yumurtalık Kanseri teşhisi konulmuştu...



ABD yayınladı: Kan testi ile kanser tespit edilebilir ABD’de Mayo Clinic, 50’den fazla kanserin kan testi yoluyla tespit edilebileceğine yönelik yeni bir çalışma yayınladı. Kanser’de erken teşhisin önünü açan ve 6 bin 600 kişi üzerinde yapılan çalışmada testin yüzde 1’den daha az hata ile kanseri tespit edebildiği belirtildi.