Usta oyuncu Yunus Güner evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi birçok projede rol alan Yunus Güner, 49 yaşında Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti.
"Acı haberi ise sanatçı Süha Uygur, duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uygur, üzüntüsünü, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam." sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise Süha Uygur'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.
YUNUS GÜNER KİMDİR?
1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Güner, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Güner, rol aldığı 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' isimli dizilerle tanınıyor. Yayınlandığı döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinde canlandırdığı ‘Namık’ karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
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