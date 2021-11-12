Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Mexico eyaletinde Rust (Pas) filminin çekim provalarında ünlü aktör Alec Baldwin’in kullandığı tabancadan gerçek mermi çıkmasıyla görüntü yönetmeninin ölmesi üzerine görüşleri sorulan Squid Game yapımcısı Dong-hyuk, “Bizde de ABD’deki gibi film ekibinde bir silah ustası olur ama biz gerçek silah kullanmayan bir ülkeyiz. Bizde mermiler ABD’de olduğu kadar kolay elde edilmez. Bu yüzden bizde sette güvenlik sorunları çıkma ihtimali çok çok düşüktür” dedi.



"GÜNEY KORE'DE SADECE POLİS VE ASKERDE SİLAH OLUR"

Dong-hyuk, Variety dergisine yaptığı açıklamalarda, “Güney Kore’de sadece polis ve askerde silah olur. Ben hayatımda hiç gerçek mermi görmedim. Gerçek mermileri sadece filmlerde görüyoruz” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda kurşun isabet eden görüntü yönetmeni Halyna Hutchings ölmüş, yönetmen Joel Souza omzundan yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alec Baldwin’e "ihmalden" dava açıldı Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in çekim provaları sırasında kazara öldürüldüğü “Rust” (Pas) filminde baş ışık teknisyeni olarak görev yapan Serge Svetnoy, tabancayı ateşleyerek ölüme yol açan aktör Alec Baldwin aleyhinde dava açtı.

Alec Baldwin’den çağrı: Film setlerinde polis görev yapsın Kazara film setindeki görüntü yönetmenini vuran dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, polislerin film setlerinde görev yapması için çağrı yaptı.

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmenini öldürdü Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kaza sonrası basına sızan görüntülerde, polis sorgusu devam eden Baldwin'in ağladığı ve oldukça perişan olduğu görüldü.