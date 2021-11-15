Türkiye Gazetesi

Eski oyuncu ve model olan Aysun Kayacı’nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayacı için Küplüce Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Selahattin Kayacı’nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Kayacı’nın cenazesi Kocatepe mezarlığına defnedildi.

KIZINI HEP ANLATIRDI

Selahattin Kayacı’nın komşusu Hülya Öztürk, “Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır, hataları vardı belki de bilemiyorum. Kızını sevdiğini ve gurur duyduğunu söylerdi çok güzel olduğunu, aklının da iyi olduğunu söylerdi. Çok üzülürdü. Öteki kızı da İngiltere'deydi. Sanıyorum bir gün gelirler diye beklerdi. Öyle içinde bir burukluk olurdu hep” dedi.

MasterChef Türkiye’de elenen yarışmacı Azize oldu: Gözyaşlarına boğuldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde duygusal anlar yaşanırken, Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Araz ve Azize, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Azize oldu.