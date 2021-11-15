Türkiye Gazetesi

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören Hakan Ural, taburcu olmasının ardından ekranlara geri döndü. Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu olan Ural, yaşadığı zorlu süreci canlı yayında anlattı.

Öncelikle virüs kaptığı ve soğuk algınlığı yaşadığı düşünülen Ural'a yapılan ilk koronavirüs testi negatif çıksa da ikinci yapılan test pozitif çıkmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Ural, 16 gün süren tedavinin ardından ekranlara geri döndü.

"HER ŞEY YOLUNDA GİBİYDİ, BİR ANDA KÖTÜLEŞTİM"

Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan ve gözyaşlarına engel olamayan Ural, "Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

Hastalığın ilk günlerinde ateşinin hiç düşmediğini söyleyen ünlü sunucu, "Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural

"İYİ Kİ ÇİFT AŞILIYIM"

Tedavi sürecinin tomografi çekilmesiyle başladığını söyleyen Ural, "İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. 'Tedbir amaçlı kalıyorum' diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş" dedi.

Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen çok zorlandığını söyleyen Ural, "3 gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum. Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana, 3 gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim" dedi.

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’dan ilk paylaşım geldi! Yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan ünlü sunucu Hakan Ural, hastaneden taburcu oldu. Eve geçen Ural, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Yaptığı paylaşımda zorlu süreci anlatan sevilen sunucu, , "Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin" dedi.

Hakan Ural'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Taburcu edildi Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi vererek taburcu olduğunu duyurdu.

Hakan Ural’ın yoğun bakıma yatırıldığı iddia edilmişti: Nur Tuğba iddiaları yalanladı Koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Hakan Ural’ın durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Ural ile program sunan Nur Tuğba ise iddiaları yalanlayarak Ural'ın yoğun bakımda olmadığını, sadece önlem amaçlı hastanede tedavi gördüğünü söyledi.