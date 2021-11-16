Türkiye Gazetesi

Sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen ve Acun Ilıcalı ile tanınan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan beklenmedik bir çıkış yaptı. Velayeti babasında olan kızı Melisa'nın yanında olmasını istediğini belirten Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" diye sordu. Subasının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.



FOTOĞRAF PAYLAŞIP TALEBİNİ AÇIKLADI

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa 8 sene önce Miami de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. (Gerçekten derine inince tabi ki de nedenini biliyorum ama) Kararı tek başına veremiyorsun işte" notunu ekledi.

ACUN'A VELAYET GÖNDERMESİ

Yaptığı paylaşımda, kızının velayetinin olduğu eski eşi Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı düşünülen Subaşı, Instagram hesabından bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı."

Kızıyla beraber paylaşım yapan Acun’a Şeyma göndermesi! Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızı Melisa’nın doğum gününü kutladı. Kızı Melisa’yla pasta keserken ki fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı, , "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Takipçileri ise Ilıcalı'nın "Ablalarını örnek al" sözüyle Şeyma'ya gönderme yaptığını ileri sürdü.

Acun Ilıcalı'dan inisiyatif: Gözyaşlarına boğuldu Ekranların fenomenleşmiş programı Survivor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Aile ödüllü yarışmanın mavi takım tarafından kazanılması üzerine ödülü kaybeden kırmızı takım yarışmacılarından Aleyna'ya inisiyatif kullanılarak kardeşi Cansu ile ödülden tam yararlanması sağlandı.