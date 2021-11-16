Türkiye Gazetesi

Sabah Hamidiye Mahallesi'nde 590'ıncı sokak üzerinde kızları Özlem A. (19) ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ferit A. (42) ve Nihan A. (40), Hakan Özbeğen'in evine gitti. Özbeğen'in oğlunun evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Hakan Özbeğen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetle ilgili Ferit A., eşi Nihan A. (35), kızları Ö.A. (19) ve Ç.Ö. (21) ile Mert T. (25) gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden Ferit A. tutuklandı. Hakan Özbeğen'in (50) oğlu Ç.Ö. ise adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

11 AYRI SUÇU BULUNUYOR

Ferit A.’nın 4 adet kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, resmî belgede sahtecilik, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere 11 ayrı suçtan kaydı bulunduğu aktarıldı.

Ferdi Özbeğen’in yeğeni evinde öldürüldü Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan olayda ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni olduğu öğrenilen Hakan Özbeğen evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Usta sanatçı Ferdi Özbeğen’in hayatı film olacak Sanat hayatına tam 28 başarılı albüm sığdıran ve 2013 yılında vefat eden Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor.