Türkiye Gazetesi

Hafta içi her gün ekranlara gelen “Bizim Köyün Kızları” isimli yarışma programında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

DENİZE DÜŞTÜ

4'er kişiden oluşan 8 kız, bir yarışma etabı için balık tutmak üzere Kefken Limanı'ndan 17 metrelik bir balıkçı teknesi ile birlikte limandan ayrıldı. 10 mil açıkta ilk balık ağını çektikten sonra tutulan balıkları ayıklamak üzere teknenin güvertesine çıkan 19 yaşındaki yarışmacı Gizem Zehra Köylü bir anda denize düştü.

TEKNE MÜRETTEBATI OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Gizem'in takım arkadaşları bu yaşananlar üzerine şoke olurken, tekne mürettebatı hemen olaya müdahale etti. Mürettebat hemen ip ve can simidi atarak yarışmacıyı Karadeniz'in soğuk sularından çıkardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Programın yapımcılığını üstlenen Karga Film'den alınan bilgilere göre yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğu ve devam eden günlerde yarışmaya devam ettiği bildirildi.

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