Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman dizisinin 8 Aralık 2020 tarihindeki Beykoz Riva'da ki çekimlerinde, Burak Özçivit’in 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilmişti. Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K, O.Ş. ve A.Ö'nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A'nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Burak Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

UZLAŞMAYA VARILMADI

Burak Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

4 YIL 1 AY HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Burak Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

BURAK ÖZÇİVİT’TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çıkan haberler in ardından Özçivit'in avukatı Serkan Toper, yazılı açıklama yaptı: "Müvekkilim Burak Özçivit hakkında bugün yazılı ve dijital basın mecralarında çıkan haberler in müvekkil hakkında haksız intiba oluşturma çabalarına mahal vermemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına işbu basın açıklamasının yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu haberler de müşteki sıfatı ile bulunan kişiler Anayasal şikayet hakkını kötüye kullanmışlardır.

“HAKSIZ MENFAAT TEMİNİNE YÖNELİK EYLEMDİR”

Şikayet hakkının kötüye kullanılması; suçsuzluğunu bilerek haksız davranışlarla kişiyi küçük düşürmek ve haksız menfaat teminine yönelik eylemlerdir. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Şikayet hakkı kötüye kullanılmıştır ve müvekkile karşı haksız davranış halini alarak dürüstlük kurallarına da aykırı bir eyleme dönüşmüştür.

“İTİBARINA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİR”

Adli makamlara intikal ettirilmiş kurgu iddialar sonucu müvekkilden astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir.

Yargılama sonucu gerçeklerin ortaya çıkacağına, fırsatçılığa ve mesnetsiz iddialara karşı hak ve hakikatin galip geleceğine olan inancımız tamdır. Gerçekler güneş gibidir. Zamanı gelince muhakkak ortaya çıkar. Haksız ve fahiş talepler için ortaya konan bu kurguların Türk Yargısının şaşmaz adaletinden döneceğine olan yüksek inancımızla kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Burak Özçivit'e şok! 4 yıl 1 ay hapsi isteniyor Oyuncu Burak Özçivit'e, başrol oynadığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinde set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kuruluş Osman setinde olay! Çalışanlar Burak Özçivit’den şikayetçi oldu Ünlü oyuncu Burak Özçivit hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Kuruluş Osman dizisinde başrol olarak rol oynayan Özçivit’e set çalışanları kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, set ortamında stresli olduğunu ancak ağzından küfür ve hakaret çıkmadığını söyledi.

Burak Özçivit, kanser hastalarını unutmadı Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ile adından söz ettiren oyuncu Burak Özçivit örnek bir davranışa imza attı.