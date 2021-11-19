Türkiye Gazetesi

Ünlü Amerikalı aktör ve yapımcı Sean Penn, belgesel çekimi için Ukrayna’da Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk’te cephe hattına geldi. 61 yaşındaki aktör, askeri kamuflaj renginde miğfer ve çelik yelekle dolaştı. Kamera ekibiyle birlikte çekimler yapan Penn'e askeri korumalar eşlik etti.



UKRAYNA'DAN PENN AÇIKLAMASI

Ukrayna, yıllardır ülkenin doğusundaki ayrılıkçı kuvvetlerle mücadele ediyor. Askeri yetkililerle röportajlar gerçekleştiren Penn’in, Donbas bölgesinin Rusya yanlısı isyancılarla savaştan nasıl etkilendiği hakkında çekimler yaptığı kaydedildi. Ukrayna Birleşik Kuvvetler Operasyon Merkezi, Facebook sayfasında, “Penn, Rusya’nın saldrıganlığının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Belgesel, ülkemizde neler meydana geldiğini kamuoyuna gösterecek” ifadesi yer aldı. Ülkenin doğusunda 2014’te başlayan çatışmalar şu ana kadar 13.000 cana mal oldu.

Aktör Sean Penn: Covid aşısı mecburi olmalı Aktör Sean Penn, Covid aşısının mecburi olması gerektiğini söyleyerek, bunun aşırı sürati önlemek için konulan hız sınırı gibi bir şey olduğunu ifade etti.

Sean Penn cinayetin belgeselini çekecek Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD’li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, Türkiye’ye geldi.

Sean Penn, Cemal Kaşıkçı belgeseli için İstanbul'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel hazırlayacağı belirtilen ünlü ABD'li aktör Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptı.