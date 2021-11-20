Türkiye Gazetesi

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı sevilen dizi Yargı'nın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Bu sezon yayınlanmaya başlayan ve ekranların şimdiden en çok takip edilen dizilerinden birisi haline gelen Yargı'ya bu hafta Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk dahil oldu.

'AVUKAT SEDA' OLARAK DİZİYE GELİYOR

Nergis Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Son olarak tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin karakterinin akıbetinin ne olacağı ise yeni bölümlerde belli olacak.

YARGI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylin ve Ilgaz'ın arası tuhaflaşmaya başlamıştır. Evlilikleri yüzünden herkes ikiliyi sorgularken onlar da kendi aralarındaki ilişkinin gidişatını çözmeye çalışırlar. Merdan ise yıllar sonra oğluyla arasındaki problemleri çözecek bir fırsat yakalamıştır. Metin'in sakladığı sırrı artık o da biliyordur. Öte yandan Ilgaz, Pars'ı köşeye sıkıştırır. Cinayet akşamı Yekta'nın yanında olduğu bilgisini bildiğini açıklayınca Pars şoke olur.

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş ile evlidir ve Yaman adında bir erkek çocuk annesidir.

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1980 yılında Kocaeli Kandıra'da dünyaya gelen Nergis Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yapan Öztürk, ilk sinema oyunculuk deneyimini Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk ve Ayşen Gruda'nın da rol aldığı 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' ile gerçekleştirdi.

2005 yılında "Körfez Ateşi" dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Nergis Öztürk, "Bunu Yapan İki Kişi" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde en iyi komedi kadın oyuncu ödülü aldı. Nergis Öztürk ayrıca; "Barda", "Kızlar Yurdu", "Hatırla Sevgili", "Kıskanmak", "Gişe Memuru", "Yeraltı" gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

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