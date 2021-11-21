Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Güldür Güldür'de duygusal anlar yaşandı. Ali Sunal'ın "Çok zor bir durumda kalan oldu mu aramızda?" sorusu üzerine bir seyirci, söz alarak Kemal Sunal ile yaşadığı bir anıyı anlatınca, stüdyodaki konuklar ve sunucu Ali Sunal'ın gözleri doldu.

"EN ZOR DURUMDA KALDIĞIM AN BABANIZIN KARŞISINDA OLDU"

54 yaşındaki vatandaş, Ali Sunal'ı duygulandıran o anısını şu ifadelerle anlattı:

"Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim, Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, 'Kemal abi buna bir imza atar mısın' dedim. 'Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir' dedi. Hayatımda hiç o kadar utanmadım. 'Ne olur beş dakika bekler misiniz' dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi, kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben elli dört yaşımdayım."

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı Babalık duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Kemal Sunal mezarı başında anıldı Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 17’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Sevilen aktörün oğlu Ali Sunal, “Babamın en çok kokusunu özlüyorum” dedi.