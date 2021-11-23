Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamları ekrana gelen ve 5'inci sezonu ile reytinglerde zirveye oynayan sevilen dizi Yasak Elma, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu hafta 121'inci bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizi için yapım şirketinin, Nesrin Cavadzade'nin olaylı ayrılığı sonrası bir dizi yeni önlemler aldığı iddia edildi.

Dizinin başrollerinden olan 'Şahika' karakterini canlandıran Cavadzade'nin ayrılığı ile sarsıntı yaşayan ve izleyicilerin tepkisini çeken fenomen dizide, yapım şirketi oyuncu sözleşmelerine cezai şart içeren yeni madde ekledi.

OYUNCU SÖZLEŞMELERİNE YENİ MADDE

Geçen sezon dizi setinde yaşanan gerginlik sonrası Cavadzade işini bitirmeden seti terk etmiş, ardından da doktor raporu alıp telefonlarını açmamıştı. Yapımcının telefonunu da açmayan oyuncuya stoksuz çekilen dizinin bölümünün tamamlanmasını riske ettiği için yapılan hikâye değişikliğiyle cenaze sahnesi yazılmıştı. Yaşanan bu olay sonrası oyuncu sözleşmelerine ayrı bir madde daha eklendi.

Geçen sezon diziye Talat Bulut, Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman ve Gökhan Alkan da veda etmişti.

TUTANAK ALTINA ALINACAK

TV100'ün haberine göre, oyuncu set programı doğrultusunda tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış doktor raporuyla kanıtlanabilir hastalık, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun vefatı ve adli makamlardan icabet etmesi zorunlu çağrı ve davetler dışında bir sebeple o günkü rolü bitmeden seti terk etmesi halinde bu durum, yönetmen, yardımcı yönetmen, prodüksiyon amiri ve uygulayıcı yapımcı tarafından tutanak altına alınacak.

750 BİN LİRALIK CEZAİ ŞART

Bu halde oyuncu, seti terk ettiği gün başına 10 bölüm ücreti kadar cezai şartı yapımcıya ödemekle sorumlu. Ayrıca oyuncu, işine zarar verecek tüm sözleşme yükümlülükleri ihlallerinde de toplam 750 bin TL cezai şartı ödemek zorunda.

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