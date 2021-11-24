Türkiye Gazetesi

Taverna müziğinin önemli isimlerinden Cengiz Kurtoğlu'nun adı bir asayiş olayına karıştı. İddiaya göre ünlü sanatçı, İstanbul Sarıyer İstinye'deki bir restoranda dün saat 23.45 sıralarında iş adamı Mustafa Can arasında tartışma çıktı. Kurtoğlu, masada bulunan servis bıçağını eline alıp Can'a saldırdı. Diğer müşteriler araya girerek olayın büyümesini engelledi.

"ORHAN GENCEBAY'A HAKARET ETTİ, TARTIŞTIK"

Çağrılan polis ekipleri, şarkıcıyı gözaltına aldı. Kurtoğlu, arkadaşının doğum günü için restoranda bulunan iş adamının Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiğini, bu yüzden tartışma çıktığını söyledi. Yüzünden yaralanan Mustafa Can, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Öte yandan yaşanılanlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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